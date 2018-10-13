Суббота, 13 Октября 2018 14:57

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в декабре, и не стремится занять пост премьер-министра республики. Об этом Кочарян заявил в интервью Bloomberg.

"Я не вижу сейчас возможности (стать премьер министром), и не считаю это правильным. А в будущем - как ситуация будет развиваться. Это не должно быть самоцелью", - заявил Кочарян.

По его словам, если новая власть будет блестяще управлять страной, если экономика будет расти двузначными цифрами, если вопрос безопасности Карабаха будет надежно обеспечен, то это совершенно другая ситуация.

"Если мы увидим ухудшения по всем этим позициям, это будет уже другая ситуация. И даже тогда, если появятся молодые, перспективные политики, которые смогут занять эту нишу, занять успешно и двигаться вперед, то слава Богу. Сегодня я вижу свою роль в озвучивании проблем, в первую очередь", - резюмировал второй президент.