Суббота, 13 Октября 2018 14:54

АрмИнфо.Сегодня 13 октября в городской администрации Еревана состоялась инаугурация новоизбранного мэра Айка Марутяна.

На торжественной церемонии А. Марутян принес клятву, в которой обозначил, что в ходе исполнения полномочий мэра Еревана будет соблюдать Конституцию РА, законы, решения Совета старейшин, в частности честно и добросовестно исполнять свои обязанности, служить процветанию Еревана, обязался заботиться о сохранении и приумножении славы нашей древней столицы, защищать права, законные интересы и собственность общины, и приложить без остатка свои усилия для оправдания доверия народа, способствовать его материальному и духовному продвижению.

<Сегодня очень волнительный день, и в то же время ответственный. Я стою здесь, потому что так решили наш народ. Я помню все, что мне говорили жители Ереван и хочу вас заверить, что все будет так как вы хотели. Потому что любящий свой город человек не может поступать иначе. А я люблю Ереван. Я схожу с ума по нашему городу. Люблю запах вымытых по утрам улиц. Люблю торопящийся на работу и учебу ереванцев, во время перерывов сытый и веселый Ереван, уставший с работы но довольный Ереван, наполненный звонким смехом обсуждающий в кофейнях вечером события за день Ереван! Да, это наш Ереван, город чудесной архитектуры, чудесной истории, город чудесных людей. Благодарю вас, дорогие ереванцы>, - сказал А.Марутян.

На церемонии инаугурации присутствовали президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, Католикос всех армян Гарегин Второй, высокопоставленные должностные лица. Примечательно, что руководство парламента не присутствовало на церемонии.