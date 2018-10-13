Суббота, 13 Октября 2018 14:53

АрмИнфо. В начале этой недели в Москве побывал президент Армении Армен Саркисян.

Как пишет газета "Коммерсантъ", в рамках визита Саркисян встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и его замом Григорием Карасиным.

По словам собеседников "Ъ" в госструктурах РФ, в центре переговоров были российско- армянские отношения, ситуация в республике накануне возможных парламентских выборов и казус вокруг генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, в отношении которого новые власти возбудили уголовное дело.

"В Москву Армен Саркисян заехал после посещения Нью-Йорка и Парижа. В США армянский президент встретился с госсекретарем Майклом Помпео и бывшим главой Госдепартамента (1973-1977 годы) Генри Киссинджером, а также получил престижную премию Института Восток-Запад. А в Париже он побывал на похоронах шансонье Шарля Азнавура. Информацию о том, что после этого Армен Саркисян задержался в Москве, где встретился с Сергеем Лавровым и Григорием Карасиным", - "Ъ" подтвердили два информированных источника в госструктурах РФ. В Москве Армен Саркисян был с рабочим визитом в июле. В этот раз информация не разглашалась, так как переговоры имели статус неформальных.