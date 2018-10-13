|Булавинцев: Население братской Армении, всего Содружества может быть уверено, что авиабаза "Эребуни" надежно защищает небо республики
|Пилотажная группа "Стрижи" по особенному поздравила Ереван с 2800-летием
|Гагик Арутюнян назвал иной путь роспуска парламента Армении
|Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель посетил музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода.
|Пашинян: Неправильно думать, что мэр Еревана или кто-то из нас не допустит ошибок - мы не идеальны
|Айк Марутян: В ближайшее время в мэрии Еревана произойдут кадровые изменения
|Кочарян не будет участвовать в декабрьских парламентских выборах и пока не претендует на пост премьера Армении
|Директор фонда "Ереван" по прежнему не признает себя виновным в злоупотреблениях
|Я стою здесь, потому что так решил народ: Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана
|"Ъ": В начале этой недели президент Армении посетил Москву
|С 13 по 18 октября в Ереване ожидается погода без осадков, в областях - небольшие дожди
|Министр ИД Арцаха принял члена Европейского парламента Яромира Штетину
|Трюдо: Канада продолжит добиваться международного признания геноцидов, в том числе и Геноцида армян
|Трюдо: Карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе международных норм и обязанностей
|Пашинян: В Армении отныне все институты власти будут представлены народом и будут пользоваться его безоговорочным доверием
|Канада рассматривает возможность открытия посольства в Армении и облегчения воздушного сообщения между странами
|Пашинян: Трюдо поддерживает происходящие в Армении перемены
|ССС: Оружие найденное у Абрамянов не имеет какой-либо связи с делом 1 марта 2008 года
|Джастин Трюдо посетил <Цицернакаберд>
|Трюдо из Еревана увезет фото своего отца
|Трюдо: Сегодня для Армении сложился прекрасный политический период, который ведет к более глубоким демократическим и экономическим возможностям
|Армения и Россия утвердили план оборонного сотрудничества на 2019 год
|Джастин Трюдо: Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру
|Принц Монако Альбер Второй посетил музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода.
|В Ереване пройдет международная научная конференция <От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных, экономических и политических процессах>
|Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
|Тигран Парванян: Особенность этих армяно-российских совместных батальонных учений в том, что у них нет сценария
|Криминальные страсти в Ванадзоре: возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства
|Макарян: При любой угрозе территориям Армении армяно-российская объединенная группировка войск обязана будет применить все свои силы
|Замначальника Генштаба: Армяно-российская объединенная группировка войск призвана обеспечить безопасность не только Армении, но и всего региона
|Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 3 лиц, обвиняемых в убийстве рядового Геворка Арояна
|В рамках 17-го саммита Франкофонии президент Армении провел ряд встреч на высоком уровне
|Вопросы политической повестки обсудили Никол Пашинян и члены "Дашнакцутюн"
|Генеральным секретарем МОФ избрана министр ИД Руанды Луиз Мушикивабо
|Главы МИД Армени и Сербии обсудили пути активизации диалога между странами
|Зограб Мнацаканян и Роберт Дьюсси осудили перспективы более тесного сотрудничества между Арменией и Того
|Никол Пашинян и Алан Берсе обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных программ
|Бриджит Макрон: Нам так хорошо в Армении, что мы не хотим отсюда уезжать
|Никол Пашинян и Франсуа Лего обсудили перспективы сотрудничества
|Первые леди стран МОФ знакомятся с достопримечательностями Еревана
|Министр ИД Армении и председатель комиссии Африканского союза обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Бако Саакян принял участие в первом общем собрании общественной организации "Ассоциация парламентариев Арцаха"
|Армяно-российская объединенная группировка войск готова выполнять поставленные перед ней задачи
|Ара Баблоян и Сергей Неверов обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества
|Ариф Алви: Пакистан и впредь не намерен признавать независимость Армении
|Баку отреагировал на заявление Пашинян по карабахской проблеме
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности посетит Армению
|Премьер: Армения придает важность укреплению устойчивого сотрудничества с ЮНЕСКО и постоянному вниманию организации к сохранению культурного наследия в регионе
|Премьер-министр Бельгии: Армения стала местом встречи лидеров франкоязычных стран и привлекла к себе внимание всего международного сообщества
|Премьер-министр Армении присутствовал на гала-концерте на площади Республики
|Николя Азнавур на презентации центра Шарля Азнавур: Мне очень больно, что его сегодня здесь нет
|Эмманюэль Макрон: Мы продолжим борьбу Шарля Азнавура за признание Геноцида армян международным сообществом
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 октября
|Председательство в МОФ перешло к Армении
|Армен Саркисян: Я выступлю с заявлением, относительно того, стану ли подписывать законопроект о внесении поправок в закон о "Регламенте Национального Собрания"
|Армен Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита МОФ
|Микаэль Жан: Все в Армении заставляет нас вспоминать о жертвах Геноцида
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет получить землю Карабаха, а не его население
|Пашинян: В Армении продолжается расследование коррупционных злоупотреблений в российских, французских, немецких и других компаниях
|Предстоятель Арцахской епархии ААЦ признался, что за несколько часов до смерти ему звонил Левон Айрапетян и сообщил, что его отравили
АрмИнфо.Днем 13-го октября, 16-го в Арцахе и в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях ожидается слабый дождь, местами - туман. С 14-17 октября в отдельных регионах возможен небольшой дождь.
18-го ожидается погода без осадков. Днем 13-го октября в Арцахе и в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях температура воздуха понизится на 5-6 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.
В Ереване с 13-18 октября ожидается погода без осадков.
|Булавинцев: Население братской Армении, всего Содружества может быть уверено, что авиабаза "Эребуни" надежно защищает небо республики
|Пилотажная группа "Стрижи" по особенному поздравила Ереван с 2800-летием
|Гагик Арутюнян назвал иной путь роспуска парламента Армении
|Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель посетил музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода.
|Пашинян: Неправильно думать, что мэр Еревана или кто-то из нас не допустит ошибок - мы не идеальны
|Айк Марутян: В ближайшее время в мэрии Еревана произойдут кадровые изменения
|Кочарян не будет участвовать в декабрьских парламентских выборах и пока не претендует на пост премьера Армении
|Директор фонда "Ереван" по прежнему не признает себя виновным в злоупотреблениях
|Я стою здесь, потому что так решил народ: Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана
|"Ъ": В начале этой недели президент Армении посетил Москву
|С 13 по 18 октября в Ереване ожидается погода без осадков, в областях - небольшие дожди
|Министр ИД Арцаха принял члена Европейского парламента Яромира Штетину
|Трюдо: Канада продолжит добиваться международного признания геноцидов, в том числе и Геноцида армян
|Трюдо: Карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе международных норм и обязанностей
|Пашинян: В Армении отныне все институты власти будут представлены народом и будут пользоваться его безоговорочным доверием
|Канада рассматривает возможность открытия посольства в Армении и облегчения воздушного сообщения между странами
|Пашинян: Трюдо поддерживает происходящие в Армении перемены
|ССС: Оружие найденное у Абрамянов не имеет какой-либо связи с делом 1 марта 2008 года
|Джастин Трюдо посетил <Цицернакаберд>
|Трюдо из Еревана увезет фото своего отца
|Трюдо: Сегодня для Армении сложился прекрасный политический период, который ведет к более глубоким демократическим и экономическим возможностям
|Армения и Россия утвердили план оборонного сотрудничества на 2019 год
|Джастин Трюдо: Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру
|Принц Монако Альбер Второй посетил музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода.
|В Ереване пройдет международная научная конференция <От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных, экономических и политических процессах>
|Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
|Тигран Парванян: Особенность этих армяно-российских совместных батальонных учений в том, что у них нет сценария
|Криминальные страсти в Ванадзоре: возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства
|Макарян: При любой угрозе территориям Армении армяно-российская объединенная группировка войск обязана будет применить все свои силы
|Замначальника Генштаба: Армяно-российская объединенная группировка войск призвана обеспечить безопасность не только Армении, но и всего региона
|Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 3 лиц, обвиняемых в убийстве рядового Геворка Арояна
|В рамках 17-го саммита Франкофонии президент Армении провел ряд встреч на высоком уровне
|Вопросы политической повестки обсудили Никол Пашинян и члены "Дашнакцутюн"
|Генеральным секретарем МОФ избрана министр ИД Руанды Луиз Мушикивабо
|Главы МИД Армени и Сербии обсудили пути активизации диалога между странами
|Зограб Мнацаканян и Роберт Дьюсси осудили перспективы более тесного сотрудничества между Арменией и Того
|Никол Пашинян и Алан Берсе обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных программ
|Бриджит Макрон: Нам так хорошо в Армении, что мы не хотим отсюда уезжать
|Никол Пашинян и Франсуа Лего обсудили перспективы сотрудничества
|Первые леди стран МОФ знакомятся с достопримечательностями Еревана
|Министр ИД Армении и председатель комиссии Африканского союза обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Бако Саакян принял участие в первом общем собрании общественной организации "Ассоциация парламентариев Арцаха"
|Армяно-российская объединенная группировка войск готова выполнять поставленные перед ней задачи
|Ара Баблоян и Сергей Неверов обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества
|Ариф Алви: Пакистан и впредь не намерен признавать независимость Армении
|Баку отреагировал на заявление Пашинян по карабахской проблеме
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности посетит Армению
|Премьер: Армения придает важность укреплению устойчивого сотрудничества с ЮНЕСКО и постоянному вниманию организации к сохранению культурного наследия в регионе
|Премьер-министр Бельгии: Армения стала местом встречи лидеров франкоязычных стран и привлекла к себе внимание всего международного сообщества
|Премьер-министр Армении присутствовал на гала-концерте на площади Республики
|Николя Азнавур на презентации центра Шарля Азнавур: Мне очень больно, что его сегодня здесь нет
|Эмманюэль Макрон: Мы продолжим борьбу Шарля Азнавура за признание Геноцида армян международным сообществом
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 октября
|Председательство в МОФ перешло к Армении
|Армен Саркисян: Я выступлю с заявлением, относительно того, стану ли подписывать законопроект о внесении поправок в закон о "Регламенте Национального Собрания"
|Армен Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита МОФ
|Микаэль Жан: Все в Армении заставляет нас вспоминать о жертвах Геноцида
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет получить землю Карабаха, а не его население
|Пашинян: В Армении продолжается расследование коррупционных злоупотреблений в российских, французских, немецких и других компаниях
|Предстоятель Арцахской епархии ААЦ признался, что за несколько часов до смерти ему звонил Левон Айрапетян и сообщил, что его отравили
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
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|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона