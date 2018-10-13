Суббота, 13 Октября 2018 14:53

АрмИнфо.Днем 13-го октября, 16-го в Арцахе и в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях ожидается слабый дождь, местами - туман. С 14-17 октября в отдельных регионах возможен небольшой дождь.

18-го ожидается погода без осадков. Днем 13-го октября в Арцахе и в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях температура воздуха понизится на 5-6 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване с 13-18 октября ожидается погода без осадков.