Суббота, 13 Октября 2018 14:23

АрмИнфо. 13 октября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно- Карабахская Республика) Масис Маилян принял члена Европейского парламента Яромира Штетину.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством Арцаха и ЕС. Масис Маилян подчеркнул необходимость установления прямых связей между Республикой Арцах и Евросоюзом, отметив в качестве возможных направлений сотрудничества укрепление демократических институтов, образование, науку, здравоохранение и другие сферы.

В этом контексте глава МИД отметил недопустимость изоляции Арцаха от международных и региональных процессов, выразив уверенность, что развитие отношений Арцах-ЕС будет способствовать обеспечению стабильности и установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Стороны подчеркнули также важность активизации усилий по установлению сотрудничества в рамках парламентской дипломатии. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с деятельностью Группы дружбы с Арцахом в Европейском парламенте.

Масис Маилян пожелал успехов Яромиру Штетине на предстоящих в мае 2019 года выборах в Европейский парламент.