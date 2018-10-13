Суббота, 13 Октября 2018 14:21

АрмИнфо. Канада, которая официально признала Геноцид армян, продолжит добиваться международного признания геноцидов, поскольку именно признав прошлое, можно добиться консенсуса в будущем. Об этом в Ереване в рамках своего официального визита в РА заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он отметил, что уже почтил память жертв Геноцида армян в мемориале "Цицернакаберд": "Впредь мы не должны допустить повторения подобных преступлений".

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Геноцида для армян является не только вопросом моральной плоскости, но и вопросом безопасности. "Даже спустя век, эта угроза висит над нами в виде блокады Армении со стороны Турции",- резюмировал армянский премьер.