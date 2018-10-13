Суббота, 13 Октября 2018 14:19

АрмИнфо. Карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе международных норм и обязанностей во благо народов региона. Об этом сегодня на пресс-конференции в Ереване в рамках официального визита в РА заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе встречи со своим канадским коллегой обсудил карабахский конфликт, ознакомил его с договоренностями, достигнутыми с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по соблюдению режима перемирия. "Я вообще информирую своих международных коллег о процессе карабахского урегулирования. Я, в частности, ознакомил Трюдо с генезисом карабахского конфликта, чтоб ни у кого в международном сообществе не создалось бы впечатление о том, что это территориальный конфликт. Это не территориальный конфликт, это борьба народа Арцаха за выживание. Арцахский народ встал на борьбу, когда осознал, что под угрозой находится его самое ключевое право - право на жизнь, особенно четко он это почувствовал, имея опыт прошлого - событий начала 20-ого века в Османской Турции. По сути, армянский народ во второй раз оказался на грани Геноцида",- резюмировал Пашинян.