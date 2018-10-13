Суббота, 13 Октября 2018 14:03

АрмИнфо. Основная перемена, произошедшая в Армении после мая текущего года, это то, что отныне глава государства представлен народом и пользуется его безоговорочным доверием, и так будет впредь. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Ереване заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

При этом он подчеркнул, что задачей номер один на сегодняшний день является достижение того, чтобы все институты власти впредь были представлены народом и пользовались его доверием. "В Армении больше никогда не будут фальсифицироваться выборы, не будет попираться воля народа. Революцию в Армении осуществил не я и не моя команда, а народ",- резюмировал Пашинян.