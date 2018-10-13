Суббота, 13 Октября 2018 14:01

АрмИнфо.Канада рассматривает возможность открытия посольства в Армении и облегчения воздушного сообщения между странами. Об этом сегодня на пресс-конференции в Ереване в рамках своего официального визита в РА заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который, кстати, пришел на мероприятие в носках с цветом армянского триколора, специально сшитых для него на одном из отечественных текстильных предприятий.

Трюдо заметил, что вопрос открытия посольства Канады в РА будет актуализироваться по мере нарастания контактов между обществами и бизнес кругами двух стран. "Мы рассмотрели также возможность облегчения воздушного сообщения и подписания соответствующего договора, в этом контексте правительства двух стран будут сотрудничать друг с другом",- заявил Трюдо, заверив, что со своей стороны будет содействовать притоку канадских инвестиций в армянскую экономику, тем более, что для этого есть соответствующий потенциал. Канадский премьер посчитал особенно перспективным сотрудничество в сфере водных ресурсов.

Со своей стороны армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что во время встречи с канадским коллегой попросил его правильно передать суть происходящих в Армении перемен бизнесменам из Канады. "Потому, как борьба с коррупцией нередко затрагивает и зарубежные компании, и мы не хотим, чтобы у международных инвесторов сложилось бы впечатление о том, что наши действия направлены против них. Наоборот, мы все это делаем для установления в стране законности, транспарентности и равных конкурентных условий, чтобы зарубежный инвестор на армянском рынке впредь чувствовал бы себя более комфортно. Мы сейчас пытаемся устранить ошибки прошлого, допущенные при реализации различных бизнес-проектов, будь то экологические или иные, чтобы впредь больше не допустить их",- заверил Пашинян.