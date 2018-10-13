Суббота, 13 Октября 2018 13:54

АрмИнфо.Рад констатировать, что Армения и Канада имеют схожие позиции по многим вопросам международной и двусторонней повестки. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках его официального визита в РА в Ереване заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

Он заверил, что Трюдо хорошо проинформирован о происходящих в Армении событиях в плане установления законности и норм демократии и поддерживает эти перемены. Пашинян также констатировал, что между двумя странами царит теплая, дружеская атмосфера, которую необходимо направить в деловое русло.

В свою очередь, премьер Канады Трюдо подчеркнул, что для реализации в стране демократических реформ необходима общественная поддержка. "Нас объединяет стремление к установлению общественной справедливости, и на этой основе мы продолжим наше сотрудничество",- заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что армяно-канадские отношения имеют исторические корни, еще со времен переселения в Канаду армянских беженцев, которые впоследствии стали неотъемлемой частью этой страны и обогатили ее культуру и общественную жизнь. "Сейчас в Канаде проживает 60 тысяч армян. Мы всегда приветствовали переселенцев, они обогащают страну, ее жизнь. Вот и сейчас мы, также как Армения, тепло приняли беженцев из Сирии",- отметил Трюдо.

Он напомнил, что его дружба с Арменией началась в глубоком детстве, когда он в 1984 году с отцом - тогдашним премьером Канады посетил в то время еще Советскую Армению. "Вот и сейчас я очень впечатлен моим визитом в Армению, теплым приемом, оказанным мне, а также высоким уровнем организации в Ереване 17-ого саммита Франкофонии. Мой нынешний визит в РА еще больше укрепит наши отношения",- резюмировал Трюдо.