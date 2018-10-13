Суббота, 13 Октября 2018 13:46

АрмИнфо.Обнаруженное на территориях, принадлежащих семье экс-премьера Армении Овика Абраамяна оружие, не имеет какой-либо связи с делом 1 марта 2008 года, заверил в беседе с журналистами глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

По его словам, экспертизы завершены и никаких совпадений не найдено. Хачатрян также хаявил, что дело 1 марта находится в активной фазе, в ежедневном режиме осуществляются следственные мероприятия и допросы. При этом он отказался ответить на вопрос о том, был ли допрошен третий президент РА Серж Саргсян.

Отметим, что 9 августа в беседе с журналистами директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян заявлял, что по предварительной версии, обнаруженное оружие может быть связано с событиями 1 марта 2008 года в Ереване, когда в результате столкновения демонстрантов и правоохранителей погибли десять человек. По этому делу арестован брат Овика Абраамяна, он обвиняется в незаконном хранении оружия.

Сам Овик Абрамян назвал дело сфабрикованным, и пристыдил нынешние власти за "незаконные" в отношении представителей бывшего правящего режима.