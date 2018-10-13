Суббота, 13 Октября 2018 10:09

АрмИнфо. В резиденции президента Армении состоялась встреча Армена Саркисяна с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, прибывшим в Ереван с официальным визитом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, Саркисян подчеркнул, что для Армении Канада дружественная страна. <Мы всегда высоко ценили то теплое отношение, которое народ и правительство Канады проявляли к тем армянам, кто был в нужде. Армяне никогда не забудут тот Ваш шаг, когда вы лично приветствовали наших соотечественников в Сирии. Мы также высоко ценим то, что сделал ваш отец. В то время, когда вы посетили Армению, это было в период после землетрясения, на пороге приобретения независимости нашей страной. Но, это также был период, когда начиналось карабахское движение, ставшее движение во имя независимости>, - отметил президент Армении.

В свою очередь Трюдо подчеркнул, что рад вернуться в Армению. По его словам, приятно говорить о дружбе между Арменией и Канадой, у которой хорошая история, однако у которой есть серьезный потенциал для будущего. Премьер Канады выразил убеждение, что сегодня для Армении сложился прекрасный политический период, который ведет к более реалистичным, более глубоким демократическим и экономическим возможностям.

Трюдо выразил надежду, что Армения и Канада смогут вместе построить более прочное будущее.

В ходе встречи стороны сошлись во мнении что Армении и Канада могут успешно сотрудничать в сферах информационных технологий и образования.