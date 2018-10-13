Суббота, 13 Октября 2018 10:08

АрмИнфо.Министры оборон Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу, в ходе отдельной встречи на <полях> заседания Совета глав оборонных ведомств СНГ в Ташкенте, утвердили план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Армении и России на 2019 год. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

На <полях> заседания Совета министров обороны стран СНГ Давид Тоноян также провел протокольную встречу с коллегой из Узбекистана Абдусаломом Азизовым.

Напомним, что возглавляемая министром обороны Армении делегация 12 октября приняла участие в очередном заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств в Ташкенте. В ходе заседания обсуждались вопросы, находящиеся на повестке дня, а также было подписано свыше 20 решений в направлении различного рода сотрудничества между военными ведомствами.