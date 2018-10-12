Пятница, 12 Октября 2018 20:40

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который прибыл в Армению с официальным визитом и в рамках Недели Франкофонии.

Поприветствовав канадского коллегу, Пашинян отметил, что это первый официальный визит руководителя правительства Канады в Армению, выразив надежду, что сложившиеся теплые отношения между странами позволят продвинуть на новый уровень армяно-канадские отношения.

Поблагодарив армянского премьера, руководитель Канады напомнил, что много лет назад он имел честь посетить Армению вместе с отцом и почувствовал дружбу между армянами и канадцами. <Для меня большая честь быть здесь. Благодарю вас!>, - подчеркнул Трюдо.

Собеседники обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес, в том числе политические изменения в Армении. Джастин Трудо подчеркнул, что посетил Армению, чтобы продемонстрировать готовность своей страны содействовать ее развитию. <Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру>, - подчеркнул Трюдо. Он отметил, что Канада готова помочь Армении в экономическом развитии, в деле привлечения инвестиций, улучшения инфраструктуры и в других областях.

Говоря об экономическом развитии Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что правительство задалось целью изменить экономическую структуру страны, давая приоритет технологическому развитию на основе наличия необходимого потенциала. Премьер-министр Армении подчеркнул, что правительство уже добилось серьезных успехов в преодолении коррупции и выразил убежденность в том, что это будет способствовать улучшению деловой среды и экономическому прогрессу.