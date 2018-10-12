Пятница, 12 Октября 2018 19:33

АрмИнфо. С 15 по 18 октября 2018 г. в Ереване пройдёт Международная научная конференция <От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных, экономических и политических процессах>, сообщили АрмИнфо организаторы форума.

Этот научный форум станет четвёртым в серии аналогичных мероприятий, организованных по инициативе и при непосредственном участии Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований <АНИВ>.

В ходе конференции планируется в широком историческом и географическом контексте изучить опыт взаимодействия армян с другими народами региона от Балтики до Чёрного моря, рассмотреть отношения Армении со странами региона и оценить роль армянских общин в истории региона в прошлом и на современном этапе. Проблемное поле конференции включает в себя ключевые вопросы взаимоотношений армян с другими народами и различными этно- конфессиональными группами; контакты между армянами и народами региона в контексте истории армянской диаспоры; армянский вклад в культуру, науку и искусство народов региона; участие армян в военных конфликтах в регионе; отношения Армении со странами региона в советский период; международное сотрудничество Армении и стран региона на современном этапе; проблемы источниковедения и историографии общего историко-культурного наследия и др.

Участие в конференции примут более 60 исследователей из Австрии, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, США, Украины, Франции.

Помимо Фонда <АНИВ> в число организаторов конференции входят Институт истории Национальной академии наук Республики Армения, Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Научно­исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Маштоца <Матенадаран>, Польская академия знаний, Российско- Армянский университет, Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, Исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет Белорусского государственного университета.

Торжественное открытие конференции состоится 15 октября 2018 г. в Научно-исследовательском институте древних рукописей имени Месропа Маштоца <Матенадаран>. Регистрация с 9.15 до 10.00, начало церемонии открытия в 10.00. Контакты для связи: Анна Галстян, +374 55 22 22 83,anna_g@ayb.am