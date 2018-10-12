Пятница, 12 Октября 2018 19:30

АрмИнфо. Сегодня в ходе Qazaqstan Technology Forum были объявлены победители национального конкурса инноваций, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В конкурсе инноваций приняли участие более тысячи человек, среди которых школьники, студенты, молодые предприниматели, журналисты из регионов страны. Победителем в номинации «Самый инновационно активный регион» стал город Астана. Награда была вручена председателю правления АО «Астана Innovaitions» Олжасу Сартаеву как представителю городской власти. «Астана - город комфортный для проживания, Астана - место притяжения инноваций, новых идей. И сегодня столица Казахстана в очередной раз доказала, что инновации и Астана - это одно целое», - сказал Олжас Сартаев.

Также победителем народного голосования в номинации «Лучшее технологическое решение среди школьников и студентов колледжей» объявлена команда «Smart home group». Третье место заняла команда «Алихан в квадрате» и получила чек на 400 тысяч тенге, второе место заняла команда «Трубочисты», получив чек на 800 тысяч тенге. Победителем названа команда «Три медиум», которая получила чек на обучение в Сингапуре. Конкурс организован Национальным агентством по технологическими развитию при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК с целью стимулирования инновационной активности и развития технологического предпринимательства среди населения.