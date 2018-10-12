Пятница, 12 Октября 2018 19:06

АрмИнфо. Армения в ходе своего двухлетнего председательства в Международной организации Франкофонии намерена активизировать сотрудничество МОФ с другими международными организациями, в частности, Советом Европы и ЮНЕСКО. Об этом на итоговой пресс-конференции в завершении 17-ого саммита МОФ заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он также заявил, что Армения в ходе своего председательства будет ставить акцент на развитии высоких технологий на пространстве Франкофонии. Кроме того, будет организован еще один бизнес-форум, акцент в котором будет поставлен на региональной интеграции в пространство Франкофонии.

Зограбян с удовлетворением констатировал высокий уровень диалога, который был достигнут во время 17-ого саммита организации в Ереване. Он заметил, что разработанная на саммите дорожная карта будет курсором работы организации на ближайшие годы. В ней акцент поставлен на принципах демократии, общественного равенства, защиты прав человека.

В свою очередь, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан подчеркнул высокий уровень организации 170-ого саммита Франкофонии в Ереване. Он заявил, что Франкофония в состоянии решить многие глобальные проблемы, с этой целью она должна активизировать свое сотрудничество с другими международными структурами. Также он выразил удовлетворение расширением структуры за счет членства новых государств. Лемуан поставил акцент на решении вопросов занятости и повышении уровня образования на пространстве Франкофонии.

Новый генсек организации, министр ИД Руанды Луиз Мушикивабо поблагодарила Армению за высокий уровень организации саммита, а также

за теплые впечатления, которые каждый из участников мероприятия унесет с собой. Она подчеркнула, что в ходе своего председательства в организации намерена поставить акцент на молодежной политике и на повышении уровня вовлеченности МОФ в международных процессах.

Отметим, что семья МОФ объединяет 48 стран. Председательство в организации на два года перешло к Армении. Следующий саммит через 2 года состоится в Того. Новым генском МОФ избрана министр ИД Руанды Луиз Мушикивабо.