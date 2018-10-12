Пятница, 12 Октября 2018 18:53

АрмИнфо. Особенность этих армяно-российских совместных учений в том, что у них нет сценария. Об этом 12 октября на полигоне "Баграмян" заявил журналистам командующий армяно-российской Объединенной группировкой войск генерал-майор Тигран Парванян.

По его словам, есть лишь тематика, которую командование будет развивать по ходу ситуации. "Учения организуются всеми силами объединенного штаба, поставлена цель гармонизировать силы к общим действиям и попробовать получить результаты, которые нас удовлетворят. На этапе боевой стрельбы вовлечены артиллерийские, танковые, авиационные силы ВС Армении и России. Будут использованы практически все виды вооружения, которыми мы обладаем", - отметил Парванян, и в этом контексте он удовлетворительно оценил уровень взаимодействия армяно-российских войск.

Командующий объединенной группировкой войск напомнил, что на полигоне "Баграмян" войска находятся уже порядка 10 дней, сегодня последний этап - боевая стрельба, и они уже успели познакомиться друг с другом, освоиться и узнать возможности друг друга.

Парванян подчеркнул, что к учениям были привлечены около 2000 человек личного состава, и в ходе них были отработаны все виды боевой стрельбы, использованы разные маневры - от обороны до нападения.

Как ранее сообщало Минобороны Армении, тема учений - "Приведение воинских частей и подразделений в боевую готовность: усиление охраны государственной границы, применение сил и средств ПВО, подготовка и ведение оборонительного боя". Цель - повышение практических навыков командиров сводного полка и батальонов, обеспечения слаженности действий личного состава при управлении подразделениями, приведении войск в боевую готовность и ведении оборонительного боя.

Напомним, что на полигоне Баграмян 1 октября стартовали двусторонние тактические учения с участием двух батальонных тактических групп 102-ой российской военной базы и батальонной тактической группы Вооруженных сил Армении. В ходе международных учений командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими, танковыми, разведывательными, инженерными и подразделениями связи при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отрабатывают задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

Учения проходят под командованием командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна и особое внимание уделено оценке действий подразделений и их командиров по опыту современных вооруженных конфликтов.

Главный розыгрыш учебно-боевых действий с проведением этапов боевых стрельб для объединенной группировки войск проходит в период с 8 по 13 октября.

В совместные российско-армянские двусторонние батальонные тактические учения на полигоне "Баграмян", согласно сообщению ЮВО задействовано более 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.