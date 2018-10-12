Пятница, 12 Октября 2018 16:43

АрмИнфо. В Лорийском управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства, незаконного приобретения и хранения оружия.

Согласно информации СК РА, в 19.05 часов, 11 октября 2018 года из ЗАО "Ванадзорский медицинский центр" был получен сигнал о том, что к ним за медпомощью с огнестрельным ранением обратились Г. Навоян, Г. Давтян и А. Седракян. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам п.1 и 6, ч.2-й, ст. 34-104 и ч.1-й, ст. 235 УК РА.

Предварительное следствие установило, что вышеуказанные лица получили ранения в ходе инцидента от лица, личность которого не установлена. 11-го октября, в районе 18.00 часов, напротив одного из ресторанных комплексов Ванадзора,

возымев намерение лишить их жизни, он произвел выстрел из своего ружья. По итогам следственных и процессуальных действий выяснилось, что выстрелы были произведены из автомобиля марки "ВАЗ-21074" с госномерами 35 PM 312, а после, предполагаемый преступник скрылся с места преступления. Затем автомобиль был найден сожженным в Ванадзоре. В машине были обнаружены гильзы.

По факту было возбуждено уголовное дело по признакам п.1, ч.2-й, ст. 185 (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившие ущерб в значительных размерах) УК РА. Указанные уголовные дела были объединены в одно производство. "Предпринимаются неотложное меры для выявления лица, совершившего очевидное преступление", - говорится в сообщении СК РА.