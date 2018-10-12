Пятница, 12 Октября 2018 16:40

АрмИнфо. При любой угрозе территориям Армении армяно-российская объединенная группировка войск обязана будет применить все свои силы. Об этом 12 октября на полигоне "Баграмян" заявил журналистам заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Андраник Макарян.

По его словам, в ее состав входят все подразделения и части ВС Армении, и те силы, которые призваны обеспечить безопасность страны.

На вопрос, какая опасность должна быть, чтобы задействовать объединенную группировку войск, так как на сегодняшний день подвергаются обстрелу Тавушское направление государственной границы, Нахиджеванское, Макарян в частности, сказал: "Хотел бы подчеркнуть еще раз, что мы применим все силы и средства на любые угрозы, грозящие территории Армении с любой стороны".

На вопрос, к примеру, если обстреливается село Воскеваз, объединенные войска будут задействованы, или же должно быть официально объявлено о войне, Макарян подчеркнул, что ответ на данный вопрос будет дан политическим руководством страны, а не военным, решение будет принято на государственном уровне и об этом будет объявлено.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня есть все необходимые средства для защиты от любой угрозы, грозящей Армении.

Коснувшись ситуации на передовой, Макарян отметил, что ситуация на линии соприкосновения контролируемая, ничего сверхъестественного нет:

"Царит та ситуация, к которой мы уже давно привыкли. При любых посягательствах будет дан достойный ответ", - резюмировал он.