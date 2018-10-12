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|Никол Пашинян: Азербайджан хочет получить землю Карабаха, а не его население
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АрмИнфо. Итоги совместных армяно-российских батальонных учений будут подведены через некаторе время, после оценки работы контрольной группы, боевых действий воинских частей и подразделений, а также результатов поражения огневых точек. Об этом 12 октября на полигоне "Баграмян" заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Андраник Макарян.
При этом он подчеркнул, что к учениям привлечены войска состава двух стран, предназначенные для выполнения поставленных задач. Он не стал раскрывать детали, какие именно подразделения.
Замначальника Генштаба также напомнил, что цели и дальнейшие задачи отражены в армяно-российском соглашении об объединенной группировке войск, где написано, что объединенная группировка войск ВС Армении и России призвана обеспечить безопасность не только РА, но и всего региона. "То есть все это не связанно с одним направлением, оно связанно со всеми направлениями Армении, где нам может грозить угроза или вызов", - отметил Макарян.
На вопрос, есть ли какие-то боевые задачи, которые объединенная группировка затруднится выполнить, Макарян отметил, что ничего подобного не может быть, поскольку боевая задача ставится перед теми подразделениями, которые по своей структуре и техническому оснащению могут и обязаны выполнять любые поставленные перед ним задачи.
Он подчеркнул, что на сегодняшних учениях не было определенного плана действий, и задачи ставились согласно развитию ситуации, прорабатывались любые возможные сценарии при задействовании всех родов войск. "Отрабатывались действия, начиная от пограничных войск, подразделений, дислоцированных на границе или линии соприкосновения войск, по пресечению продвижения противника с использованием военной авиации и бомбардировщиков. Мы использовали артиллерийскую силу - самоходы, Д-130, танки, авиацию. Задача стояла в том, чтобы после противостояния противнику, сделать всё, чтобы отбросить их на исходные позиции. Здесь важно, что мы достигли нескольких важных задач, и проверили мастерство каждого военнослужащего", - отметил Макарян.
|В Ереване пройдет международная научная конференция <От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных, экономических и политических процессах>
|Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
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|Макарян: При любой угрозе территориям Армении армяно-российская объединенная группировка войск обязана будет применить все свои силы
|Замначальника Генштаба: Армяно-российская объединенная группировка войск призвана обеспечить безопасность не только Армении, но и всего региона
|Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 3 лиц, обвиняемых в убийстве рядового Геворка Арояна
|В рамках 17-го саммита Франкофонии президент Армении провел ряд встреч на высоком уровне
|Вопросы политической повестки обсудили Никол Пашинян и члены "Дашнакцутюн"
|Генеральным секретарем МОФ избрана министр ИД Руанды Луиз Мушикивабо
|Главы МИД Армени и Сербии обсудили пути активизации диалога между странами
|Зограб Мнацаканян и Роберт Дьюсси осудили перспективы более тесного сотрудничества между Арменией и Того
|Никол Пашинян и Алан Берсе обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных программ
|Бриджит Макрон: Нам так хорошо в Армении, что мы не хотим отсюда уезжать
|Никол Пашинян и Франсуа Лего обсудили перспективы сотрудничества
|Первые леди стран МОФ знакомятся с достопримечательностями Еревана
|Министр ИД Армении и председатель комиссии Африканского союза обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Бако Саакян принял участие в первом общем собрании общественной организации "Ассоциация парламентариев Арцаха"
|Армяно-российская объединенная группировка войск готова выполнять поставленные перед ней задачи
|Ара Баблоян и Сергей Неверов обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества
|Ариф Алви: Пакистан и впредь не намерен признавать независимость Армении
|Баку отреагировал на заявление Пашинян по карабахской проблеме
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности посетит Армению
|Премьер: Армения придает важность укреплению устойчивого сотрудничества с ЮНЕСКО и постоянному вниманию организации к сохранению культурного наследия в регионе
|Премьер-министр Бельгии: Армения стала местом встречи лидеров франкоязычных стран и привлекла к себе внимание всего международного сообщества
|Премьер-министр Армении присутствовал на гала-концерте на площади Республики
|Николя Азнавур на презентации центра Шарля Азнавур: Мне очень больно, что его сегодня здесь нет
|Эмманюэль Макрон: Мы продолжим борьбу Шарля Азнавура за признание Геноцида армян международным сообществом
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 октября
|Председательство в МОФ перешло к Армении
|Армен Саркисян: Я выступлю с заявлением, относительно того, стану ли подписывать законопроект о внесении поправок в закон о "Регламенте Национального Собрания"
|Армен Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита МОФ
|Микаэль Жан: Все в Армении заставляет нас вспоминать о жертвах Геноцида
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет получить землю Карабаха, а не его население
|Пашинян: В Армении продолжается расследование коррупционных злоупотреблений в российских, французских, немецких и других компаниях
|Предстоятель Арцахской епархии ААЦ признался, что за несколько часов до смерти ему звонил Левон Айрапетян и сообщил, что его отравили
|С 12 по 16 октября в Ереване ожидается погода без осадков
|Президент Швейцарии: Мир нуждается во Франкофонии
|Принц Монако: Главной задачей МОФ является передача ценностей гуманизма и солидарности другим странам
|"Одинокий волк" будет похоронен на военно-мемориальном кладбище Ераблур
|Пашинян: Народ, видя в парламенте представителей не только бывшего правящего режима, но и бывшей реальности, не может смириться с этим
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Пилотажная группа "Стрижи" выступит в Ереване
|Джастин Трюдо: Армения является полноправным членом Франкофонии
|Премьер-министр РА: Для Армении большая честь принимать саммит Франкофония
|Артак Зейналян и Теа Цулукиани обсудили перспективы сотрудничества
|Арпине Ованисян: Антиармянская инициатива, представленная азербайджанской делегацией в ПАСЕ, стала резолюцией исходящей из интересов Армении
|Ситуацию на линии соприкосновения войск обсудили Закир Гасанов и Аджей Каспршик
|Никол Пашинян удостоен диплома лучшего студента L Alliance Francaise d Armenie
|Экс-глава армянской таможни подозревается в отмывании денег (video)
|Участники саммита Франкофонии рукоплесканиями почтили память Шарля Азнавура
|Пашинян: Арцах должен иметь решающий голос в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Премьер-министр выразил соболезнования родственникам Араика Хандояна
|Пашинян и Макрон погасили почтовую марку, посвященную Шарлю Азнавуру
|В ПА ОБСЕ призвали возобновить усилия по разрешению карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении намерен подать в отставку до 16 октября
|Премьер-министр Армении с супругой встречают глав делегаций, принимающих участие в саммите МОФ
|Эммануэль Макрон в Ереване возложил цветы к Мемориалу памяти жертв геноцида армян
|В Ереване начинает свою работу 17-ый саммит глав стран Франкофонии
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