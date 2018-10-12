Пятница, 12 Октября 2018 16:37

АрмИнфо. Итоги совместных армяно-российских батальонных учений будут подведены через некаторе время, после оценки работы контрольной группы, боевых действий воинских частей и подразделений, а также результатов поражения огневых точек. Об этом 12 октября на полигоне "Баграмян" заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Андраник Макарян.

При этом он подчеркнул, что к учениям привлечены войска состава двух стран, предназначенные для выполнения поставленных задач. Он не стал раскрывать детали, какие именно подразделения.

Замначальника Генштаба также напомнил, что цели и дальнейшие задачи отражены в армяно-российском соглашении об объединенной группировке войск, где написано, что объединенная группировка войск ВС Армении и России призвана обеспечить безопасность не только РА, но и всего региона. "То есть все это не связанно с одним направлением, оно связанно со всеми направлениями Армении, где нам может грозить угроза или вызов", - отметил Макарян.

На вопрос, есть ли какие-то боевые задачи, которые объединенная группировка затруднится выполнить, Макарян отметил, что ничего подобного не может быть, поскольку боевая задача ставится перед теми подразделениями, которые по своей структуре и техническому оснащению могут и обязаны выполнять любые поставленные перед ним задачи.

Он подчеркнул, что на сегодняшних учениях не было определенного плана действий, и задачи ставились согласно развитию ситуации, прорабатывались любые возможные сценарии при задействовании всех родов войск. "Отрабатывались действия, начиная от пограничных войск, подразделений, дислоцированных на границе или линии соприкосновения войск, по пресечению продвижения противника с использованием военной авиации и бомбардировщиков. Мы использовали артиллерийскую силу - самоходы, Д-130, танки, авиацию. Задача стояла в том, чтобы после противостояния противнику, сделать всё, чтобы отбросить их на исходные позиции. Здесь важно, что мы достигли нескольких важных задач, и проверили мастерство каждого военнослужащего", - отметил Макарян.