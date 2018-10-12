Пятница, 12 Октября 2018 16:17

АрмИнфо.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи со смертью рядового Геворка Арояна.

Как сообщает Следственный комитет Армении, в ходе многосторонних следственных действий было установлено, что во время осуществления военных обязанностей сослуживцы применяли насилие в отношении Арояна.

В ходе следственных мероприятий было выяснено, что 1- октября Ароян при выполнении санитарных работ в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, расположенной в юго- восточном направлении, выстрелили себе в грудь, в результате чего скончался.

Следствие также установило, что за день до этого, младший сержант

М.Ч. и рядовой Ароян поспорили. Во время ссоры М.Ч. применил насилие в отношении Арояна и выругался в его адрес. Другой младший сержант

Д.С. вмешался в ссору и ударил Арояна.

Меж тем, командир взвода, капитан Л.П. скрыл сей инцидент, а вечером в своем кабинете поругал Арояна, применив нецензурные выражения.

На основании собранных доказательств проходящему обязательную военную службу младшему сержанту М.Ч. предъявлено обвинение по части 4 358.1 статьи УК РА, в качестве меры пресечения в отношении последнего избран арест. По этому делу также предъявлено обвинение другому младшему сержанту Д.С. по 2 части 358.1 статьи УК РА, в качестве меры пресечения в отношении сержанта избран контроль командования воинской части.

За бездействие со стороны командования, а также за оскорбление рядового Геврока Арояна командиру взвода капитану Л.П. предъявлено обвинение по 375 и 360 статьям УК РА. В качестве меры пресечения в отношении капитана избран арест.