Пятница, 12 Октября 2018 15:51

АрмИнфо.В рамках 17-го саммита Франкофонии президент Армении Армен Саркисян провел ряд встреч на высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба президента, в частности, Саркисян принял президента Косово Хашима Тачи, президента Туниса Эс-Себси Беджи Каида, вице-президентом Гамбии Усейну Дарбо, а также вице-премьера Вьетнама Фам Бинь Мина.

В ходе встречи с президентом Косово стороны обсудили вопрос Геноцида армян, и подчеркнули, что его признание и осуждение является лучшим способом предотвращения подобных преступлений в будущем.

Саркисян встретился также с президентом Туниса Эс-Себси Беджи Каидом, который отметил, что следующий Саммит Франкофонии состоится именно в Тунисе. В ходе встречи президенты обсудили шаги по дальнейшему углублению двухстороннего сотрудничества. Президент Туниса пригласил своего армянского коллегу совершить официальный визит в Тунис.

Президент Армении принял также вице-президента Гамбии Усейну Дарбо. Стороны обсудили важность недавно подписанных протоколов об установлении дипломатических отношений между двумя странами и выразили уверенность, что это станет стимулом для взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Собеседники, в частности обсудили, возможное сотрудничество в области высоких технологий, а также вопросы, связанные с развитием отношений с африканским континентом.

Армен Саркисян провел встречу с вице-премьером Вьетнама Фам Бинь Мином. Армен Саркисян и Фам Бинь Минь затронули вопросы углубления двусторонних отношений, в частности, отметили большой потенциал в сфере информационных технологий, туризма, легкой промышленности, а также в научной и образовательной сферах.

От имени руководства своей страны вице-премьер-министр Вьетнама пригласил президента Саркисяна посетить Вьетнам с официальным визитом.