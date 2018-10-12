Пятница, 12 Октября 2018 14:44

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках саммита Международной организации Франкофонии и министр иностранных дел и сотрудничества Того Роберт Дьюсси осудили перспективы более тесного сотрудничества между странами.

Как передает пресс-служба МИД РА, стороны коснулись активизации экономических связей и возможности регионального сотрудничества в этом направлении. Главы МИД двух сторон отметили важность взаимодействия в многостороннем формате, в особенности на площадке МОФ для обмена мнениями вокруг двусторонней и многосторонней повестки дня.