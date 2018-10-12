Пятница, 12 Октября 2018 14:27

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября встретился с президентом Швейцарии Аланом Берсе.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники обсудили вопрос двухстороннего сотрудничества. В частности, стороны коснулись углубления и развития двухсторонних экономических связей, в том числе реализации совместных инвестиционных программ.

Премьер-министр отметил, что экономическое сотрудничество со Швейцарией в настоящее время сосредоточено на горнодобывающей сфере и отметил, что правительство Армении заинтересовано в диверсификации сотрудничества и развитии отношений в разных сферах