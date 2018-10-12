Пятница, 12 Октября 2018 14:26

АрмИнфо.Нам так хорошо в Армении, что мы не хотим отсюда уезжать. Об этом 12 октября в ходе посещения музея на "Каскаде" заявила первая леди Франции Бриджит Макрон.

"Спасибо Армения за ваше гостеприимство. Нам так хорошо здесь, что мы не хотим уезжать. Мы навсегда запомним это интересное путешествие", - заявила Макрон. Отметим, что сегодня супруги глав МОФ продолжают знакомиться с Ереваном. На сегодня у леди запланирована культурная программа - посещение ереванских музеев. В сопровождении супруги премьер-министра Армении Анны Акопят леди уже посетили художественный музей - Центр искусств Гафесчяна в комплексе "Каскад", и ознакомились с творчеством скульптора и художника Ерванда Кочара.