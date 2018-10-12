Пятница, 12 Октября 2018 14:24

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября принял премьер-министра Квебека Франсуа Лего.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества. Глава правительства, коснувшись условий бизнеса в нашей стране, отметил, что бизнес-среда в Армении постепенно улучшается, становится более благоприятной для инвестиций, и армянская сторона заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. Премьер-министр счел перспективным развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и виноделия.

В свою очередь премьер-министр Квебека выразил заинтересованность в развитии взаимного экономического сотрудничества. В контексте углубления двусторонних отношений собеседники подчеркнули важность укрепления гуманитарных связей. В этой связи Франсуа Лего высоко оценил активную роль армянской общины Монреаля и его важный вклад в социальную и политическую жизнь Квебека.

Премьер-министр Пашинян выразил благодарность Квебеку за его последовательную и принципиальную позицию в связи с признанием Геноцида армян, осуждения отрицания геноцидов и принятия ряда резолюций в связи с данным вопросом.

Собеседники обменялись мыслями также относительно вопросов безопасности в регионе.