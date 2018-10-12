Пятница, 12 Октября 2018 13:40

АрмИнфо. В Ереване продолжается 17-ый саммит Франкофонии. На сегодняшнем заседании страны МОФ должны избрать нового генсека организации, выслушать итоговый доклад нынешнего председателя, принять резолюцию, определить место и дату проведения следующего саммита.

Работа 17-ого ереванского саммита Франкофонии будет завершена итоговой пресс-конференцией. Отметим, что председательство в организации сроком на два года перешло к Армении.

Пока государственные мужи в рамках саммита заседают в СКК им. Демирчяна, их супруги продолжают знакомиться с Ереваном. На сегодня у леди запланирована культурная программа - посещение ереванских музеев. В сопровождении супруги премьер-министра Армении Анны Акопят леди уже посетили художественный музей - Центр искусств Гафесчяна в комплексе "Каскад", в настоящее время они знакомятся с творчеством скульптора и художника Ерванда Кочара.