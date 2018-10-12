Пятница, 12 Октября 2018 13:37

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении 12 октября принял председателя комиссии Африканского союза Муса Факи Махамада.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мнацаканян отметил, что расширение связей с африканским континентом является одним из приоритетов Армении в области внешней политики, и армянская сторона готова предпринять практические шаги для наиболее эффективного использования существующего потенциала. В этом контексте министр ИД Армении и председатель комиссии Африканского союза отметили важность платформы Международной организации франкоязычных стран, которая предоставляет государствам- членам хорошие возможности для сотрудничества, как в многосторонних, так и в двухсторонних форматах, особенно учитывая значительное присутствие стран Африканского континента в МОФ.

В центре внимания собеседников были вопросы повестки дня 17-го саммита МОФ, а также приоритеты президентства Армении в МОФ.