Пятница, 12 Октября 2018 13:15

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 октября принял участие в первом общем собрании общественной организации "Ассоциация парламентариев Арцаха".

Как сообщает пресс-служба резидента Арцаха, в своем приветственном слове Саакян назвал мероприятие символичным, отметив, что была проделана предварительная работа по созданию структуры и организации ее нормальной деятельности на ближайшие годы.

Бако Саакян подчеркнул важность и востребованность создания подобной общественной структуры. "Ваша деятельность и принципиальная позиция очень важны с точки зрения обеспечения конструктивного диалога вокруг наиболее острых тем и проблем в стране, обсуждения и обмена мнениями в атмосфере взаимного доверия, что является одной из основ цивилизованной политической культуры", - подчеркнул президент НКР, добавив, что государство будет оказывать активную поддержку всем благим инициативам организации