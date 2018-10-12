Пятница, 12 Октября 2018 12:46

АрмИнфо. На форуме для молодых журналистов "Jas Qalam" депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева буквально дала мастер-класс на тему того, как должен работать профессиональный работник пера и микрофона в современных условиях, передает корреспондент Zakon.kz.

"Сегодня невозможно представить себе жизнь современного человека без СМИ, без журналистов. Вы входите в жизнь каждого человека с раннего утра и до позднего вечера, вы делаете свою работу, возможно, сами того не осознавая. Быть журналистом - значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и также доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явление современности. Это сверхзадача, сложная, не всем она бывает по плечу ", - сказала Д. Назарбаева.

По ее словам, перед журналистами стоит сложная задача быть модератором между государством и обществом.

"На сегодня, на мой взгляд, самый большой вызов, который стоит перед журналистикой, - это не только сегодня, это будет завтра, это будет всегда - быть тем самым модератором или медиатором между государством и обществом. Умение донести "птичий" язык чиновников, извините за выражение, до самой широкой аудитории", - подчеркнула Назарбаева.

Сенатор отметила, что журналисты должны уметь доносить всю информацию о важных вещах в государстве до своего читателя и зрителя.

"Если речь идет о программе развития здравоохранения, в которой надо уметь донести до каждого человека, что она для него означает, что мы должны пожелать, когда приходим в больницы и получаем услуги. Если речь идет о госпрограмме развития образования, вы также должны донести до каждого родителя, учителя, что общество ждет от них и на что нацелена программа, и на что нацелены деньги, или как они используются. Сегодня у нас есть электронное правительство, все госорганы имеют интернет ресурсы, они выкладывают всю информацию о своей деятельности, бюджеты своих отраслей, статьи расходов. Это же делают и местные органы власти, на работу которых нужно обращать особое внимание, потому что сегодня им на местах отдана вся полнота власти и управления всеми региональными вопросами", - сказала она.

По ее мнению, уметь пользоваться этой информацией - это еще одна большая задача, которую молодым журналистам предстоит решать, и чему надо учиться.

"Надо уметь рассказывать людям, о чем идет речь, что делает сегодня парламент, какой закон он принимает и почему он нужен, им интересно, в каких отраслях он принимается, усложнит он людям жизнь или облегчит. Вот эти вопросы, если вы будет ставить перед собой, будете всегда на высоте, будете востребованными и очень популярными. ", - заключила депутат.

Организатором форума "Jas Qalam" являются Фонд Первого Президента РК совместно с Конгрессом молодежи Казахстана.