Пятница, 12 Октября 2018 12:22

АрмИнфо. Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов в ходе рабочей поездки в Вашингтон обсудил с американскими партнерами круг вопросов, в числе которых сотрудничество, реализация ранее достигнутых договоренностей и санкционная политика Штатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено реализации договоренностей, достигнутых между президентами Казахстана и США в январе текущего года. Также были затронуты темы по соблюдению экономических интересов Казахстана в условиях введения США антироссийских санкций, а также по продвижению потенциального членства Казахстана в ОЭСР.

Американская сторона заверила, что экономические санкции в отношении ряда стран не направлены на ключевого партнера США в регионе – Казахстан. Также были достигнуты конкретные договоренности о поддержании активного диалога в части минимизации возможного экономического эффекта санкций на экономику Казахстана.

Во время обсуждения продвижения потенциального членства Казахстана в ОЭСР и повышения статуса страны в ряде комитетов Организации американской стороной выражена готовность в содействии в данном направлении.

На встрече главы МНЭ РК c представителями Государственного департамента США был обсужден вопрос возможного влияния санкций США, обозначен интерес к реализации новых совместных проектов в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, переработке и производства продуктов питания. Были определены ответственные лица со стороны обоих ведомств по поддержанию активного регулярного обмена мнениями по этим вопросам.

В ходе встречи с Министром коммерции США У. Россом был обсужден широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия. Министр коммерции США выразил надежду, что в ходе своего предстоящего визита во главе американской торговой миссии 24-25 октября в Астану и Алматы сторонам удастся подписать конкретные контракты между деловыми кругами двух стран и заключить двусторонние соглашения. У. Росс также положительно оценил прогресс в части практической имплементации защиты прав интеллектуальной собственности в Казахстане.

Кроме того, с учетом проведения Министерской конференции ВТО (высший орган управления ВТО) в 2020 году в Казахстане, была достигнута договоренность об обмене мнениями и регулярном диалоге на экспертном уровне по вопросам улучшения условий глобальной торговли, совершенствования механизмов международной торговой системы.

На встрече с заместителем Торгового представителя США Д. Геришем одним из ключевых вопросов стал вопрос участия Казахстана в генеральной системе преференции США.

Американской стороной было положительно оценено стремление Казахстана к дальнейшему сотрудничеству с Международной организацией труда и приверженность продолжать работу по приведению национального законодательства в соответствие со стандартами Организации.

Во время беседы были обсуждены возможности реализации совместных проектов в области фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Также состоялись встречи с сенаторами М. Крэйпо (республиканец, глава банковского комитета), К. Ван Холленом и Р. Менендезом (демократы) направленные на представление информации о текущей ситуации, проводимых реформах в Казахстане и межстрановых отношениях с США.

Кроме того, была подчеркнута необходимость учета национальных экономических интересов Казахстана, а также интересов американских инвесторов в Казахстане при рассмотрении в Сенате различных санкционных законопроектов.

Сенаторы США, в свою очередь, подтвердили важность Казахстана как ключевого партнера в регионе и отметили, что антироссийские санкции не направлены против экономики Казахстана. Была достигнута договоренность о продолжении регулярного диалога на экспертном уровне.