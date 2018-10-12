Пятница, 12 Октября 2018 12:08

АрмИнфо.Армяно-российская объединенная группировка войск готова выполнять поставленные перед ней задачи. Об этом заявил командующий армяно-российской Объединенной группировкой войск генерал-майор Тигран Парванян в беседе с журналистами.

По словам Парваняна, Объединенная группировка не призвана участвовать в боевых действиях в Арцахе в случае агрессии противника, но готова выполнять поставленные перед ней задачи. <Сложно сказать, какие именно задачи, поскольку мы не можем предсказать, каким образом будет развиваться ситуация. Несмотря на то, что мы знаем, каким вооружением обладает противник. Если нужно будет, чтобы Объединенная группировка участвовала в действиях, она готова>, - подчеркнул он.