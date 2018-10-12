Пятница, 12 Октября 2018 12:05

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 11 октября принял делегацию под руководством вице-спикера Государственной думы России Сергея Неверова.

Как сообщает пресс-служба парламента, Баблоян высоко оценил нынешний уровень двухсторонних отношений, подчеркнул важность парламентской дипломатии и подчеркнул важность укрепления межпарламентских отношений.

Спикер коснулся сотрудничества между двумя странами на международных парламентских площадках.

Затронув события в Армении, глава законодательного органа заверил, что произошедшие в стране перемены никоим образом не отразились на стратегическом партнерстве между Арменией и Россией. В этом контексте Баблоян подчеркнул, что все внутриполитические вопросы должны осуществляться путем переговоров в рамках взаимных соглашений. В свою очередь Сергей Неверов выразил уверенность в том, что многовековая дружба и союзнические отношения между двумя странами будут продолжать расширяться. Он также отметил важность развития и углубления армяно-российских межпарламентских отношений, а также сотрудничество в ОДКБ о СНГ. Собеседники обсудили опросы проведения пленарных заседаний ПА ОДКБ, которые состоятся в Ереване с 29 по 30 октября. Ара Баблоян заверил гостей, что Национальное Собрание Армении готово организовать заседания на высоком уровне. В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие двухсторонний интерес.