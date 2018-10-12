Пятница, 12 Октября 2018 11:47

АрмИнфо. Пакистан и впредь не намерен признавать независимость Армении. Об этом новоизбранный президент Пакистана Ариф Алви заявил на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, сообщает Report.az.

"Правительство Пакистана всегда поддерживало Азербайджан с момента восстановления им независимости и будет продолжать это делать", - сказал Алви, добавив, что его страна не признает Армению как государство "из-за оккупации азербайджанских земель". Он подчеркнул, что карабахский конфликт должен быть решен в ближайшее время в рамках территориальной целостности Азербайджана.