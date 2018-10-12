Пятница, 12 Октября 2018 11:37

АрмИнфо."Риторика премьер-министра Армении на саммите Франкофонии в Ереване полностью противоречит духу беседы, которая состоялась в Душанбе между ним и лидером Азербадйжана Ильхамом Алиевым". Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении Баку вновь поднял вопрос о возвращении азербайджанских беженцев на места раннего проживания. "Если руководство Армении считает себя демократичным и говорит об установлении мира, тогда ему следует действовать в соответствии с принципами верховенства закона и демократических ценностей, и создать возможность вернуться вынужденным переселенцам в свои родные очаги и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Совета безопасности ООН и решения других международных организаций. А до этого, все заявления армянского руководства по поводу продвижения процесса мирных переговоров останутся просто словами",- говорится в заявлении МИД АР.

Отметим, что на саммите Франкофонии премьер-министр Армении Никол Пашинян задался вопросом о том, как хочет Азербайджан видеть в своем составе Карабах, если не хочет сесть с ним за стол переговоров. "А это означает, что Азербайджан хочет Карабах без карабахцев",- заявил Пашинян.