Пятница, 12 Октября 2018 11:23

АрмИнфо. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон 20 октября отправится в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию. В ходе поездки он намерен обсудить с коллегами вопросы, связанные с безопасностью. Об этом Болтон написал в Twitter.

"20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью", - говорится в официальном Twitter-аккаунте Болтона.