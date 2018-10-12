Пятница, 12 Октября 2018 11:10

АрмИнфо. Армения придает важность укреплению устойчивого сотрудничества с ЮНЕСКО и постоянному вниманию организации к сохранению культурного наследия в регионе. Об этом в ходе встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Приветствуя участие генерального директора ЮНЕСКО в саммите Франкофонии, премьер-министр РА подчеркнул, что это является хорошей возможностью обсудить как вопросы сотрудничества в рамках МОФ, так и двусторонние программы и перспективы сотрудничества на будущее.

Генеральный директор ЮНЕСКО, поздравив премьер-министра с организацией саммита МОФ на высоком уровне, отметила, что рада быть в

Ереване и принять участие в этом важном мероприятии, объединяющем франкоязычные страны.

Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Арменией, направлениях деятельности организации, а также перспективах сотрудничества в сферах науки, образования и культурного наследия.