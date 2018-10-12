Пятница, 12 Октября 2018 11:07

АрмИнфо. В рамках 17-го саммита глав стран Франкофонии премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи премьер-министр РА выразил признательность своему бельгийскому коллеге за принятие приглашения принять участие в саммите. По словам Никола Пашиняна в Армении считают Шарля Мишеля другом армянского народа за его деятельность и отношение к стране.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии высоко оценил проделанную властями Армении работу по организации 17-го саммита МОФ и выразил удовлетворение процессом обсуждений. Шарль Мишель отметил, что Армения стала местом встречи лидеров франкоязычных стран и привлекла к себе внимание всего международного сообщества.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-бельгийских отношений, реализации ранее достигнутых договоренностей, а также расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Международной организации Франкофонии.