Четверг, 11 Октября 2018 22:34

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян и президент Франции Эмануэль Макрон посетили Центр Шарля Азнавура. Здесь их встретил сын всемирно известного шансонье Шарля Азнавура Николя Азнавур, который выступил с краткой речью на презентации, посвященной центру "Азнавур" - последнему грандиозному проекту великого шансонье.

По словам Николя, Шарль Азнавур очень хотел присутствовать на презентации проекта, над которым они работали вместе в течение двух лет. "Мне очень больно, что его сегодня здесь нет. В то же время я чувствую глубокую признательность, потому что центр увековечит память об отце", - сказал Николя Азнавур

Как сообщается на сайте Фонда Азнавур, в Центре разместится технологический и интерактивный музей легендарного артиста, а также уникальный культурно- образовательный центр для молодежи. На днях Николя Азнавур в интервью французской газете Le Journal du Dimanche рассказал о последней инициативе легендарного шансонье, а именно центре "Азнавур", который будет создан в Армении. "Эта идея возникла у моего отца много лет назад, и мы обдумывали ее вместе. Его желанием было поделиться с людьми самым драгоценным для него: французским языком, музыкой и кино. Позволю себе процитировать президента Франции Эммануэля Макрона: "Французская культура будет сиять в Армении в центре "Азнавур", - сказал он. Сын шансонье отметил, что часть центра будет посвящена творчеству Азнавура, но оно будет представлено более интерактивно, чем в обычном музее. "Посетителей центра будет встречать голос отца, который представит им наиболее важные этапы его жизни, начиная от эмиграции родителей до его победы на сцене. Центр также будет территорией образовательного и культурного обмена. В частности, мы предложим метод изучения французского языка, основанный на текстах произведений отца", - сказал Николя. Он сообщил, что полностью концепция центра будет представлена 11-го октября в рамках 17-го саммита франкофонии. Также Николя выразил надежду, что сможет обосноваться в Армении, чтобы посвятить себя тем проектам, которые отец реализовывал на родине.

Французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября во Франции в возрасте 94 лет. Он был послом Армении в Швейцарии и представителем республики в ЮНЕСКО.