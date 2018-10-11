Четверг, 11 Октября 2018 21:06

АрмИнфо. «Мы вместе с диаспорой продолжим борьбу Шарля Азнавура за признание Геноцида армян международным сообществом. Эта борьба, также является борьбой Франции». Об этом в центре им.Шарля Азнавура 11 октября в Ереване заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Франции, в частности, отметил: “Нет таких иных слов, чтобы передать то, что мы сегодня почувствовали в мемориале Цицернакберд, чем это выразил он (Шарль Азнавур). Тот, кто в 2001 году боролся за законодательное признание Францией Геноцида армян. Нет, эта борьба не закончится. Потому что помнить Геноциды, и бороться против их отрицания, значит создать условия для их предотвращения. Я обещал сделать это и сдержу свое слово до 24 апреля 2019 года. Во Франции этот день будет отмечен, как день памяти жертв Геноцида армян”, - заключил Макрон.