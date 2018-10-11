|Николя Азнавур на презентации центра Шарля Азнавур: Мне очень больно, что его сегодня здесь нет
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АрмИнфо. «Мы вместе с диаспорой продолжим борьбу Шарля Азнавура за признание Геноцида армян международным сообществом. Эта борьба, также является борьбой Франции». Об этом в центре им.Шарля Азнавура 11 октября в Ереване заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции, в частности, отметил: “Нет таких иных слов, чтобы передать то, что мы сегодня почувствовали в мемориале Цицернакберд, чем это выразил он (Шарль Азнавур). Тот, кто в 2001 году боролся за законодательное признание Францией Геноцида армян. Нет, эта борьба не закончится. Потому что помнить Геноциды, и бороться против их отрицания, значит создать условия для их предотвращения. Я обещал сделать это и сдержу свое слово до 24 апреля 2019 года. Во Франции этот день будет отмечен, как день памяти жертв Геноцида армян”, - заключил Макрон.
|Николя Азнавур на презентации центра Шарля Азнавур: Мне очень больно, что его сегодня здесь нет
|Эмманюэль Макрон: Мы продолжим борьбу Шарля Азнавура за признание Геноцида армян международным сообществом
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 октября
|Председательство в МОФ перешло к Армении
|Армен Саркисян: Я выступлю с заявлением, относительно того, стану ли подписывать законопроект о внесении поправок в закон о "Регламенте Национального Собрания"
|Армен Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита МОФ
|Микаэль Жан: Все в Армении заставляет нас вспоминать о жертвах Геноцида
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет получить землю Карабаха, а не его население
|Пашинян: В Армении продолжается расследование коррупционных злоупотреблений в российских, французских, немецких и других компаниях
|Предстоятель Арцахской епархии ААЦ признался, что за несколько часов до смерти ему звонил Левон Айрапетян и сообщил, что его отравили
|С 12 по 16 октября в Ереване ожидается погода без осадков
|Президент Швейцарии: Мир нуждается во Франкофонии
|Принц Монако: Главной задачей МОФ является передача ценностей гуманизма и солидарности другим странам
|"Одинокий волк" будет похоронен на военно-мемориальном кладбище Ераблур
|Пашинян: Народ, видя в парламенте представителей не только бывшего правящего режима, но и бывшей реальности, не может смириться с этим
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Пилотажная группа "Стрижи" выступит в Ереване
|Джастин Трюдо: Армения является полноправным членом Франкофонии
|Премьер-министр РА: Для Армении большая честь принимать саммит Франкофония
|Артак Зейналян и Теа Цулукиани обсудили перспективы сотрудничества
|Арпине Ованисян: Антиармянская инициатива, представленная азербайджанской делегацией в ПАСЕ, стала резолюцией исходящей из интересов Армении
|Ситуацию на линии соприкосновения войск обсудили Закир Гасанов и Аджей Каспршик
|Никол Пашинян удостоен диплома лучшего студента L Alliance Francaise d Armenie
|Экс-глава армянской таможни подозревается в отмывании денег (video)
|Участники саммита Франкофонии рукоплесканиями почтили память Шарля Азнавура
|Пашинян: Арцах должен иметь решающий голос в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Премьер-министр выразил соболезнования родственникам Араика Хандояна
|Пашинян и Макрон погасили почтовую марку, посвященную Шарлю Азнавуру
|В ПА ОБСЕ призвали возобновить усилия по разрешению карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении намерен подать в отставку до 16 октября
|Премьер-министр Армении с супругой встречают глав делегаций, принимающих участие в саммите МОФ
|Эммануэль Макрон в Ереване возложил цветы к Мемориалу памяти жертв геноцида армян
|В Ереване начинает свою работу 17-ый саммит глав стран Франкофонии
|В Армению продолжают прибывать главы государств и правительств стран-членов МОФ
|Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в Армении с представителями АРФД и фракции "Царукян"
|Феликс Цолакян обещает изменения в системе МЧС
|Армен Саркисян и Ваграм Багдасарян обсудили сложившуюся в стране ситуацию
|Никол Пашинян и Ара Баблоян обсудили внеочередные парламентские выборы
|Габриэл Казарян во второй раз возглавил министерство спорта и по делам молодежи Армении
|В офисе Beeline состоялась встреча с учащимися Summer Business School
|Театральные режиссеры заинтересованы «сокровищами» Сергея Параджанова
|Армения и Гамбия подписали меморандум об установлении дипломатических отношений
|Банк ВТБ (Армения) в сотрудничестве с VivaCell-MTS предлагает удобные и быстрые кредиты в рассрочку
|Президент НКР встретился с врачами из Фрезно
|Конверс Банк запускает современную и удобную услугу - Card to Card
|Джордж Кент: Минские посредники через две недели посетят Ереван и Баку
|Член группы "Сасна Црер" Павел Манукян освобожден под залог
|Премьер Канады с официальным визитом прибудет в Ереван
|В дни саммита Франкофонии Ереванский метрополитен будет работать с 7 утра до полуночи
|Эдуард Шармазанов Турции: Без признания Геноцида армян невозможно избежать новых преступлений
|Ваграм Багдасарян: Представители РПА не станут выдвигать своего кандидата на должность премьер-министра в случае отставки Пашиняна
|Пашинян назвал разумным решение фракции Республиканской партии Армении поддержать проведение досрочных выборов в Национальное Собрание
|МЧС: В Армении ожидаются дожди
|Лебедев: Очная встреча Пашинян-Алиев в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе
|Айк Марутян: После окончания предвыборной агитации, все политические силы, представленные в мэрии, стали одной командой
|Азербайджан в ходе мониторинга не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
|Мэр Еревана: Если программа по реформе транспортной системы столицы будет соотвествовать требованием ереванцев, она будет принята
|В школах Армении рабочими будут объявлены субботы - 17 и 24 ноября
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|Ара Баблоян: Проведение в Армении cаммита МОФ будет содействовать расширению влияния Франкофонии в нашем регионе
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