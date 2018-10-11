Четверг, 11 Октября 2018 17:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 15 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 собственные дома 1-32 на 6-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-17 на ул. Юсисаин чарагайт, собственные дома 10-12 на 49-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 22-51/1 на ул. Никола Думана, собственные дома 3-47/3 на переулке Каленца, собственные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, собственные дома 1-7 на ул. Барбюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 8А, 8Б на ул. Арцаха, собственные дома 2-7 на ул. Атоян, собственные дома 35-60 на 11-ой улице, 1-23 на 12-ой улице Ареша, собственные дома 116, 139, 141, 143 на ул. Бурназян, собственные дома 2-50(четные) на ул. Ростовян, жилые дома 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2 на ул. Арцаха, жилые дома 74/2, 76, 78, 80, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100/3, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122/1 на ул. Нар-Доса, собственные дома 45-107 на ул. Атоян;

10?30-16?30 жилые дома 30 на ул. Кохбаци, 1, 3А на ул. Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3 на

Северном проспекте, 2 на ул. Ин Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 жилые дома 2, 3, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена, научный центр травматологии и ортопедии, собственные дома

на улицах Норка 13, 17 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13 на ул. Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на ул. Хоренаци, детский сад N 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11?00-17?00 жилой дом 12 на ул. Лепсуса, жилые дома 13-19, 21, 23, 25 на 6-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), собственные дома 10-62 на улице Зейтуна 5а и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-11 на ул.

А.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 47-92 на ул. Варшавян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 10, 12, 14, 16 и собственные дома 2-2/2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 13/1, 14, 15, 17, 19, 19/2 на л. Шовроян, жилые дома 5, 7 и собственные дома на 1-5, 23/1, 23/2 ул. Райниса, собственный дом 99 на ул. П.Севака, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 1, 2, 6, 7, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты (не являющиеся жильцами) на ул. Шарури, собственные дома на улице Кармир Блур 2;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично села Суренаван и Сисаван;

10?00-14?00 частично село Айанист;

10?30-16?00 жилые дома 4, 6 на ул. Маркса, жилой дом 9 на ул. Нерсисян и частично улица Прошяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Арпи и Хндзорут;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 квартал "Ин гюх" села Арпени в Ашоцком регионе; улицы Мадатян, Еритасардакан, Абовян и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами) в городе Маралик Анийского региона;

в Тавушском марзе:

11?30-13?00 частично улица Горького, городская больница в городе Дилижан;

в Лорийском марзе:

09?00-15?00 частично село Шнох;

в Сюникском марзе:

10:30-16:30 улицы Тиграна Меца, Бакунца, Аракеляна, Авангарди, Арзуманяна,Аршакуняннери, Гарегина Нжде, Галстян, Гетапня,

Давида-Бэка, Амо Сагяна, Месропа Маштоца, Нор Кянк, Сатян, 1-ый и 2-ой переулки Саряна, улицы Сюник, Вардана Мамиконяна, квартал "Колатап" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

11:00-13:00 жилые дома 1, 3 на ул. Зоравара Анраника, жилые дома 72, 74 на ул. Шаумяна в городе Сисиан; село Лцен;

14:00-16:00 частично улицы Бакуца, Арустамян, Тиграна Меца, Агаян, Саят-Новы, Раффу в городе Сисиан; село Воротан;

11:30-16:30 села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани, Тандзавер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.