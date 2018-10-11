Четверг, 11 Октября 2018 17:04

АрмИнфо. Председательство в Международной организации Франкофонии (МОФ) от Мадагаскара перешло к Армении. Сегодня, 11-го октября о передаче председательства объявил председатель Сената Мадагаскара Риво Ракотовао. Армения станет председательствовать в Организации в течение двух лет. Через два года председательство от Армении перейдет Тунису.

7 октября в Ереване стартовал XVII саммит Международной организации Франкофонии (МОФ). Его открыла генеральный секретарь МОФ, председатель постоянного совета МОФ Микаель Жан. В тот же день на Театральной площади для посетителей открылся "городок Франкофонии". В 40 павильонах 30 стран - членов МОФ в течение 6 дней будут представлены достижения в области культуры, экономики и туризма.

Термин "Франкофония" впервые появился в 1880 году, когда французский географ Онесим Рекс использовал его для обозначения всех людей и стран, говорящих по- французски. А Международная организация Франкофонии была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием "Агентство культурного и техничеcкого сотрудничества". В 1998 году организация получила свое нынешнее название. В настоящее время МОФ объединяет 84 государства на пяти континентах. Армения приобрела статус наблюдателя на саммите МОФ в Уагадугу (Буркина-Фасо) в 2003 году. На саммите в канадском Квебеке в 2008 году стала ассоциированным членом МОФ, а на саммите в Киншасе (Демократическая Республика Конго) в 2012 году наша страна получила статус полноправного члена организации, став 54-й страной, вступившей в МОФ.