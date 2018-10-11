Четверг, 11 Октября 2018 17:01

АрмИнфо. "Я выступлю с заявлением, относительно того, стану ли подписывать законопроект о внесении поправок в закон о "Регламенте Национального Собрания"". Об этом 11 октября в беседе с журналистами заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он отметил, что скоро ответит на этот вопрос. "Я хочу заявить, что все внутриполитические вопросы Армении, связанные с Национальным Собранием, должны быть решены путем диалога, договоренностей и в рамках закона и Конституции. После того, как я вернулся из-за границы, я начал встречи с премьер-министром, спикером и главами фракций парламента, с тем, чтобы переход прошел без потрясений в рамках закона и Конституции", - заключил Саркисян. Отметим, что принятый парламентом закон о внесении изменений в закон "О регламенте НС", затрудняющий роспуск парламента, вызвал негативный резонанс среди общественности и негодование премьера Пашиняна, который в тот же день собрал митинг напротив здания парламента.