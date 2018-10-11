Четверг, 11 Октября 2018 16:55

АрмИнфо.Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой - Нунэ Саркисян в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна 11-го октября присутствовал на церемонии официального открытия 17-го саммита Международной организации Франкофонии (МОФ).

Как сообщает пресс-служба президента РА, Армен Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Ливана Мишелем Ауном, Принцем Монако Альбером Вторым и с руководителями других стран и международных организаций.

Напомним, что 7-го октября в Ереване стартовала Неделя Франкофонии, которая продлится до 12-го октября. Официальная часть саммита пройдет 11-12 октября. В ней примут участие около 40 глав государств и правительств стран-членов МОФ.