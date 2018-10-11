Четверг, 11 Октября 2018 16:55

АрмИнфо.Генеральный секретарь международной организации франкофонии Микаэль Жан в своем выступлении на 17-ом саммите МОФ в Ереване коснулась Геноцида армян.

В частности, Жан отметила, что все на армянской земле заставляет вспоминать о жертвах Геноцида. Жан также подчеркнула, что Геноцид был проявлением методического убийства. "Я думаю обо всех жертвах, а также о тех, кому удалось спастись. Как мы видим, сейчас, сегодня Армения жива и богата. В том числе, богатством Армении является диаспора и один из ее ярчайших представителей - Шарль Азнавур", - подчеркнула генсек МОФ.