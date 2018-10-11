Четверг, 11 Октября 2018 15:33

АрмИнфо. "То что я обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не является решением карабахского вопроса, на самом деле мы обсудили как создать такую обстановку, которая даст нам возможность вести мирные переговоры". Об этом в интервью французскому каналу France 24 заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Невозможно говорить о решении конфликта, не имея условий для его достижения", - подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, в ходе беседы стороны констатировали тот факт, что ситуация слишком напряженная, чтобы перейти к какому-либо решению. По словам премьера, именно поэтому, они работают над тем, чтобы снизить напряжение.

Пашинян подтвердил, что переговорный процесс должен проходить в формате Минской группы ОБСЕ. "Формат никогда не был вопросом переговоров, и мы не требуем никаких перемен", - подчеркнул он.

Премьер также напомнил, что азербайджанская сторона заявила, что не хочет вести переговоры с представителями Карабаха. "Как Карабах может находиться под властью Азербайджана, если Азербайджан не хочет говорить с народом Карабаха? Это доказывает тот факт, что Азербайджан хочет получить землю, а не народ. Его главная задача - очистить Карабах от его населения", - заключил Пашинян.