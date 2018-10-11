Четверг, 11 Октября 2018 15:32

АрмИнфо. Руководство России, в том числе и президент, полностью поддерживают борьбу с коррупцией в Армении. Об этом в интервью каналу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Касаясь возможности вмешательства России во внутренние дела Армении, а также наличия российской военной базы в РА, Пашинян заявил: "Позвольте мне сказать вам, что Армения, как она есть сегодня, не менее независима, чем Франция, например. Учитывая нынешнюю ситуацию, я вижу себя гарантом самоопределения Армении. Я рад, что все наши партнеры, в том числе Россия, в полной мере уважают независимость Армении. Я абсолютно точно могу сказать, что российские власти, в том числе и президент России, полностью поддерживают нашу борьбу с коррупцией".

На этом фоне Пашинян заметил, что в Армении продолжается расследование коррупционных злоупотреблений в российских, французских, немецких и других компаниях.