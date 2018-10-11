Четверг, 11 Октября 2018 15:14

АрмИнфо. Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Паргев Мартиросян в беседе с Арцахпресс признался, что за несколько часов до смерти ему звонил находящийся в мордовской тюрьме бизнесмен и благотворитель Левон Айрапетян и сообщил, что его отравили.

"Когда он позвонил мне, он еле говорил. Айрапетян признался, что он подозревает, что его отравили. Но мне показалось, что его просто угнетает тюремная жизнь, я попытался как-то повысить его дух, а уже через несколько часов до нас дошла новость о его смерти",- заявил предстоятель Арцахской епархии ААЦ.

Ранее "Ъ" со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) написал, что СКР повторно изучит обстоятельства смерти отбывавшего срок за мошенничество в мордовской колонии бизнесмена и благотворителя Айрапетяна в 2017 году. Его родственникам отказали в возбуждении уголовного дела, однако защита, обжаловав соответствующее решение, добилась его отмены. Теперь адвокаты надеются, что следствие разберется в обстоятельствах отравления господина Айрапетяна, сообщившего накануне смерти о нем своему брату. Адвокат Карен Нерсесян заявил, что были люди, готовые засвидетельствовать серьезность заболевания осужденного предпринимателя. По его словам, за день до заседания суда, 16 октября, некие знакомые Левона Айрапетяна - двое мужчин, приехавших из Москвы, передали через работников колонии ему лекарства. Приняв их 17 октября, господин Айрапетян вскоре скончался в санитарной части колонии. Ее врачи констатировали смерть от сердечной недостаточности. Родственников господина Айрапетяна такой диагноз не устроил.

<Накануне смерти Айрапетян звонил своему брату в Армению и другу - архиепископу Паргеву, возглавляющему Нагорно-Карабахскую епархию Армянской апостольской церкви, сообщив, что его отравили>,- рассказал "Ъ" господин Нерсесян.

По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы. Брат покойного не спешил заявлять об убийстве. <Вначале он писал письма в колонию, пытаясь выяснить истинную причину смерти родственника, но получал отписки,- пояснил адвокат.- А потом узнал, что образцы тканей умершего в колонии хранятся только год, после чего утилизируются. Испугавшись, что так поступят и с образцами биоматериала его брата Левона Айрапетяна, брат бизнесмена в конце мая обратился в Следственное управление (СУ) СКР по Республике Мордовия, потребовав возбуждения уголовного дела по факту смерти Левона Айрапетяна>. Но в июне 2018 года ему в этом отказали. Тогда-то родные и обратились за помощью к адвокату Карену Нерсесяну, который обжаловал в мордовской прокуратуре отказ СКР. Кроме письменного обращения брата Левона Айрапетяна, подтвердившего слова об отравлении, адвокат, проанализировав отношения предпринимателя со своими близкими, предположил, что те могли быть заинтересованы в смерти осужденного. <Общая сумма наследства Айрапетяна составляет не менее $100 млн, включая в себя движимое и недвижимое имущество,- пояснил "Ъ" господин Нерсесян.- И если бы Левон вышел на свободу, то из-за конфликтных отношений в семье мог лишить кое-кого из домочадцев прав наследования. Что тех категорически не устраивало>.

Председатель совета директоров ИД <Собеседник>, меценат и благотворитель Левон Айрапетян отбывал в мордовской колонии №13 четырехлетний срок за мошенничество. Как было установлено в ходе расследования и судебных разбирательств, в 2010 году он пообещал матери находившегося под следствием за организацию убийств и теракта экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева добиться для того мягкого приговора. Но, получив от женщины $700 тыс., этого не сделал, а бывший сенатор отправился в спецколонию отбывать пожизненный срок. Раздосадованная мать обвинила совладельца <Собеседника> в мошенничестве, после чего против Левона Айрапетяна возбудили дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК, а в апреле 2016 года ему был вынесен приговор.