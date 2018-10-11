Четверг, 11 Октября 2018 15:05

АрмИнфо. Днем 11-го октября, с 14-16 в отдельных регионах и с 12-13 октября в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях, а также в Арцахе ожидается слабый дождь, а температура воздуха понизится на 5-6 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Об этом сообщает пресс- служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В Ереване 11-го октября, особенно в вечерние часы, возможен слабый дождь, с 12-16 октября ожидается погода без осадков.